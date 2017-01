Deux minutes et demie avant l’Apocalypse: la faute à Trump?

C'est la première fois depuis 2015 que cette horloge conceptuelle est avancée.

Cette décision avait été prise par des scientifiques, dont quinze prix Nobel, qui veillent à la détermination de cette heure particulière.

Les scientifiques expliquent leur inquiétude par les déclarations faites récemment par le président des États-Unis Donald Trump et pointant l'utilisation et la propagation des armes nucléaires.

© AP Photo/ Cliff Owen L’horloge de l’Apocalypse indique minuit moins trois

De même, les hommes de science citent parmi les facteurs alarmants la croissance colossale du nationalisme dans le monde, les changements climatiques et la détérioration de la sécurité mondiale due à l'utilisation de technologies de plus en plus sophistiquées.

« La possibilité d'une catastrophe globale est très forte, c'est pourquoi des mesures pour faire baisser les risques doivent être entreprises le plus vite possible. Les chefs d'État doivent réagir immédiatement pour éviter que l'humanité ne glisse dans l'abîme. S'ils ne le font pas ce sera aux citoyens eux-mêmes d'agir », indique le rapport.

D'après les aiguilles de l'horloge, deux minutes et demie seulement séparent désormais l'humanité de la catastrophe, laquelle pourrait être irréversible.

La dernière fois que l'horloge avait été avancée, c'était le 22 janvier 2015.

L'horloge de l'Apocalypse a été créée en 1947 par des scientifiques britanniques et la rédaction de la revue Bulletin of Atomic Scientists

À l'époque de la création de l'horloge, les douze coups de minuit étaient uniquement associés à une catastrophe nucléaire. Les bombes nucléaires sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde guerre mondiale en 1945 avaient marqué les esprits et incité les scientifiques à créer cette horloge. Plus tard, les facteurs écologiques et technologiques ont été pris en considération.

Depuis sa création, l'horloge de l'Apocalypse a été ajustée à 19 reprises.

La dernière fois qu'elle s'est retrouvée aussi près de l'heure fatidique de minuit, c'était en 1984, année où elle indiquait également 23h57, conséquemment aux nouvelles tensions dans les relations américano-soviétiques. Le « record » remonte toutefois à 1953, lorsqu'elle indiquait 23h58.

