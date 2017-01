Un jeune réfugié africain s’est noyé à Venise sous les moqueries des badauds

Un réfugié africain s’est noyé dans les eaux du Grand Canal à Venise sous les rires des dizaines de touristes et de résidents locaux.

Pratiquement aucun témoin de l’incident n’a vraiment tenté de sauver la personne en détresse, lit-on dans le journal The Independent.

Le migrant qui venait de Gambie n’avait que 22 ans.

L’un des touristes qui se trouvait à bord d’un bateau a filmé la scène de la noyade sur son portable. Sur la vidéo, on entend quelqu’un crier : « Nage jusqu’à la maison! ». « Il ne comprend pas, il est stupide », lui répond un autre.

On voit également deux bouées de sauvetage jetées au réfugié et dont il ne s’est pas servi.

Les sauveteurs locaux ont déclaré qu’il ne serait pas juste d’accuser qui que ce soit dans une telle situation.

« Pour autant, on aurait pu le sauver si quelqu’un s’en était chargé », ont-ils ajouté.

Le défunt a obtenu le statut de réfugié en Italie en 2015.

