Le trio Moscou-Ankara-Téhéran indispensable pour régler le conflit syrien

Les négociations à Astana ont marqué une étape importante dans le règlement de la crise syrienne. Comme le signale l'expert turc dans le domaine de la sécurité Hasan Selim Ozertem dans une interview accordée à Sputnik, la coopération de la Russie, de la Turquie et de l'Iran est très importante pour l'avenir du Proche-Orient.

« Il faut souligner que sans la Turquie, la Russie et l'Iran, il est impossible de parvenir à la résolution de la situation en Syrie. Le fait que ces trois pays représentent des garants du processus des négociations joue, je crois, un rôle clé pour la réalisation d'un éventuel règlement politique et l'établissement d'un dialogue entre Bachar el-Assad et les groupes d'opposition dans la région », explique le spécialiste.

Le processus de règlement politique du conflit syrien a reçu une nouvelle impulsion lors des négociations tenues à Astana, indique le politologue Hasan Unal dans une interview accordée à Sputnik.

« Le processus de règlement politique du conflit syrien a reçu une impulsion importante à Astana. Si l'interaction d'Ankara, de Moscou et de Téhéran se poursuit de façon intensive, cela ouvrira une voie directe à la résolution de la crise en Syrie », signale l'expert.

Le politologue estime que la Turquie devrait trouver des voies de normalisation des relations avec le gouvernement syrien le plus vite possible.

En évoquant les possibilités du développement des relations turco-syriennes, l'expert signale qu'Ankara, avec le soutien de Moscou, pourrait proposer de créer un fonds international pour la restauration des régions syriennes qui ont souffert de la crise. Le politologue estime qu'il est logique de restaurer ces régions syriennes avec la participation de la Turquie et de permettre aux réfugiés de regagner leurs foyers.

