Trump réitère sa volonté de s’entendre avec Moscou

Le président américain Donald Trump a confirmé vouloir s’entendre avec la Russie car ceci aura une incidence positive sur les deux pays.

Dans une interview accordée à Fox News, le chef d’État américain a indiqué avoir l’intention de parler avec le président russe Vladimir Poutine par téléphone. Selon la chaîne NBC, la conversation téléphonique entre les deux leaders pourrait avoir lieu ce week-end. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a pour sa part fait savoir qu’elle pourrait se tenir samedi.

« Si l’on s’entend avec la Russie, ce sera magnifique. C’est bien pour la Russie et c’est bien pour nous. Nous devons nous entendre avec la Russie comme avec le reste du monde » a souligné le nouveau président des États-Unis.

« Certes, il y a une possibilité d’échec, mais nous essaierons », a affirmé M. Trump.

M. Trump a réitéré également que Moscou et Washington pouvaient réunir leurs efforts dans la lutte contre l’État islamique (EI, Daech).

« Nous sortirons ensemble et mettrons l’EI K.-O. ensemble. Car l’EI est une véritable maladie », a-t-il souligné.

MM. Poutine et Trump ont déjà eu une conversation téléphonique le 14 novembre dernier, juste après la victoire de ce dernier aux élections présidentielle aux États-Unis. Les hommes politiques ont alors convenu de rétablir les relations entre les deux pays.

