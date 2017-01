Le Congrès US met de côté la proposition de priver Trump du «bouton nucléaire»

Le Congrès des États-Unis n'examinera pas dans un avenir proche le projet de loi visant à limiter les pouvoirs de Donald Trump dans l'utilisation des armes nucléaires, annonce un assistant de Mac Thornberry, chef de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis.

« Le chef de la Commission ne juge pas nécessaire de réexaminer notre politique de première frappe (nucléaire) », a déclaré à Sputnik l'assistant.

© AP Photo/ Juan Carlos Llorca Le Congrès US propose de priver Trump de «bouton nucléaire»

Sans l'aval de Mac Thornberry, le texte du projet de loi ne pourra donc pas être soumis à la Commission pour discution, ce qui est en soi une condition sine qua non pour son examen ultérieur.

Ainsi, les auteurs de l'initiative ne pourront compter sur un changement de politique du recours aux armes nucléaires qu'en apportant des modifications appropriées à la Loi sur la défense nationale pour l'exercice financier 2018. Cependant, l'examen de ce projet de loi ne pourra débuter tant que l'administration de Donald Trump n'aura pas publié un projet de budget pour cette période.

Mardi, membres du Parti démocrate américain, le sénateur Ed Markey et le congressiste Ted Lieu, préoccupés par le droit donné au président des États-Unis de déclencher une guerre nucléaire à tout moment, ont soumis au Congrès américain un projet de loi lui interdisant de recourir en premier aux armes nucléaires contre d'autres pays sans que le Congrès ait déclaré la guerre.

