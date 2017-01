L'équipe Trump divisée quant au statut des Frères musulmans

L'administration du président américain Donald Trump examine la possibilité d'ajouter le mouvement des Frères musulmans à la liste des organisations terroristes, relate l'agence Reuters citant des sources proches du dossier.

Selon la source, c'est Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, qui insiste sur cette décision.

Dans le même temps, d'autres conseillers, des diplomates ainsi que des représentants des services spéciaux s'opposent à cette démarche, tout en soulignant que l'organisation en question se développe pacifiquement dans nombre de pays. Ils estiment également que des mesures sévères contre les Frères musulmans pourraient nuire aux relations entre les États-Unis et la Turquie, un partenaire clé dans la région.

© AP Photo/ Richard Drew Face à Trump, Madeleine Albright prête à se convertir à l'islam

Les Frères musulmans est une organisation internationale, politique et religieuse, fondée en 1928 en Égypte. Elle a de nombreux alliés parmi les pays arabes. Les Frères musulmans figurent sur la liste des organisations terroristes interdites en Russie, en Syrie, en Arabie saoudite, au Bahreïn et aux Émirats arabes unis. En Égypte, l'organisation a été interdite et reconnue terroriste après le renversement de son chef, l'ex-président du pays Mohammed Morsi.

