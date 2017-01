Berlin a déboursé 21,7 mds EUR dans la crise migratoire en 2016

L'Allemagne est sur le sentier de la guerre contre la crise migratoire, et les chiffres le prouve: selon les données de la chaîne Tagesschau, qui se réfère à un rapport du ministère allemande des Finances, Berlin a alloué environ 21,7 milliards d'euros du budget d'État pour la lutte contre la crise des migrants en 2016, et entend en dépenser encore 21,3 milliards en 2017.

Précisons que la lutte contre les causes de la crise migratoire a coûté aux autorités allemandes 7,1 milliards d'euros. En outre, Berlin a triplé la contribution allemande pour l'aide humanitaire aux régions, en allouant 1,4 milliard d'euros supplémentaires.

L'accueil, l'enregistrement et l'hébergement des demandeurs d'asile ont coûté 1,4 milliard d'euros, et les programmes de l'intégration des réfugiés dans la société allemande ont été estimés à 2,1 milliards.

La chaîne note que le gouvernement allemand a versé 1,7 milliard d'euros au processus d'examen des demandes d'asile temporaire ou du statut de réfugié. Les autorités fédérales ont également attribué 9,3 milliards d'euros aux régions allemandes pour les aider directement dans le contexte de l'afflux migratoire.

Après avoir fait preuve d'une grande hospitalité en hébergeant près d'un million de réfugiés en 2015 (890 000 personnes), l'Allemagne s'est précipitée pour fermer ses portes. En 2016, le nombre de demandeurs d'asile a considérablement chuté pour atteindre 280 000 personnes. En outre, les autorités allemandes ont expulsé du pays environ 80 000 réfugiés en 2016.

