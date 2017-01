Steinmeier: en Syrie, la Russie a prouvé qu’elle était un acteur politique d’importance

Dans une interview accordée au quotidien Sueddeutsche Zeitung, le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a déclaré que la Russie avait lancé son opération en Syrie en partie afin de contester les actions provocatrices des États-Unis et la perception de Washington qui la considère « comme l'une des puissances régionales ».

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Le trio Moscou-Ankara-Téhéran indispensable pour régler le conflit syrien

Il semble que la Russie ait atteint son objectif et que le monde la perçoive désormais comme un acteur politique et militaire important, a-t-il ajouté.

Toutefois, comme l'a indiqué le ministre, la Russie ne sera pas capable de trouver des partenaires en utilisant seulement leur puissance militaire rénovée.

« La Russie devra inévitablement trouver un partenaire et appliquer des moyens politiques si elle veut jouer un rôle influent sur la scène internationale », a précisé le ministre.

L'interview de M. Steinmeier a été accordée à l'époque où il occupait encore le poste de ministre allemand des Affaires étrangères. Vendredi 27 janvier, le président allemand Joachim Gauck a démis M. Steinmeier de ses fonctions et a nommé le ministre de l'Énergie et de l'Économie Sigmar Gabriel au poste de ministre allemand des Affaires étrangères.

Rappelons que depuis le 6 janvier, le groupe naval de la Flotte du Nord de la Russie, y compris le porte-avions Amiral Kouznetsov et plus d'une quarantaine de navires satellites, retourne à sa base de Severomorsk après avoir rempli sa mission en Syrie dans le cadre de la lutte anti-terroriste.

En outre, l'aviation russe réalise régulièrement des frappes contre les sites terroristes en Syrie. Mardi 25 janvier, six bombardiers Tupolev Tu-22M3 ont décollé de Russie pour frapper des cibles de Daech à Deir ez-Zor.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »