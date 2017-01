L’Argentine séduite par des MiG-29 russes

L'Argentine a envoyé à la Russie une demande d'achat de chasseurs MiG-29, a annoncé Anatoli Pountchouk, directeur adjoint du Service fédéral pour la coopération militaro-technique.

« L'Argentine a envoyé une demande d'achat à la Russie d'une quinzaine de chasseurs MiG-29, nous préparons une réponse », a-t-il déclaré.

Ce pays latino-américain n'est pas un marché important d'armes russes. AÀ l'époque de l'URSS, il ne figurait pas parmi les clients du complexe militaro-industriel soviétique. AÀ l'époque post-soviétique, dles contacts dans le domaine militaro-technique revêtaient un caractère épisodique.

En 2010, l'armée de l'air d'Argentine a acheté à la Russie deux hélicoptères Mi-171 pour 22 millions de dollars.

En 2012, les parties ont signé un protocole d'achat de trois autres Mi-171 et de trois Ka-226, cependant le marché n'a pas abouti, notamment à cause de la pénurie de finances'un manque de fonds en Argentine.

À l'heure actuelle, l'armée de l'air d'Argentine dispose seulement de 36 chasseurs-bombardiers A-4AR Fightinghawk (version modernisée du Douglas A-4 Skyhawk). Seuls quatre ou cinq avions sont en exploitation. Les autres ont été mis en conservation et doivent être mis hors service en 2018.

