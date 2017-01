Le nouveau chef de la diplomatie allemande est intéressé à ce que la Russie soit une amie

Le nouveau ministre des Affaires étrangères est intéressé par le développement des rapports avec la Russie en tant que partenaire de négociations extrêmement important, a communiqué vendredi le porte-parole du ministère Martin Schaefer.

« La Russie est une voisine des plus importantes de l'Europe. Elle est à l'ordre du jour du nouveau ministre des Affaires étrangères. Il ne peut pas en être autrement. Elle est un partenaire de négociations de premier plan », a dit le diplomate à Berlin.

Selon lui, Sigmar Gabriel était intéressé par « le maximum d'amitié, d'intensité et de partenariat dans les relations avec la Russie ».

Le porte-parole a ajouté qu'une rencontre du nouveau ministre avec son homologue russe Sergueï Lavrov n'était pas encore prévue. Elle aura lieu « à un moment convenable ». Il a noté cependant que les deux ministres se connaissaient déjà.

