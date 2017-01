La cause de l’effondrement d’un immeuble à Téhéran identifiée

Un court-circuit est à l'origine de l'incendie qui a détruit le centre de commerce Plasco à Téhéran, annonce l'agence Tasnim se référant au ministre iranien de l'Intérieur.

Le centre commercial Plasco a pris feu le 19 janvier dernier. L'incendie a englouti toute la partie supérieure du complexe. Près de 200 pompiers ont lutté avec les flammes, mais quelques heures plus tard le bâtiment en feu s'est effondré, entraînant dans sa chute de nombreux pompiers et secouristes qui se trouvaient à l'intérieur.

Plasco Building, a 17-storey shopping center in central Tehran collapsed due to fire. pic.twitter.com/nXp7R6gjnH — MAHDI TAGHIZADEH (@mahdi) 19 января 2017 г.

​

L'effondrement de cet immeuble de 17 étages a fait 70 morts et plusieurs blessés. Environ 2 000 pompiers volontaires prenaient part à l'opération de sauvetage.

​

Cet immeuble, appelé Plasco Building, avait été construit en 1962 et abritait notamment un centre commercial et des ateliers de vêtements.

