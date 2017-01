La conseillère de Trump confirme les discussions sur la levée des sanctions antirusses

Kellyanne Conway, la conseillère du président américain Donald Trump, a déclaré le 27 janvier sur la chaîne de télévision Fox News que les sanctions imposées contre la Russie par l'administration de l'ancien président Barack Obama « allaient être sur la table tout de suite ».

« Tout cela est à l'étude », a affirmé Mme Conway.

Sberbank mise sur le lobbying pour lever les sanctions antirusses

Fabrice Potier, chercheur du centre analytique Atlantic Council, a pour sa part déclaré sur son compte Twitter que l'administration du président américain Donald Trump aurait préparé les documents nécessaires à la levée des sanctions antirusses.

Cependant, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a signifié aux journalistes que l'administration du président russe Vladimir Poutine ne savait rien à propos de ce décret.

Trump préparerait un décret sur la levée des sanctions antirusses

« Nous ne savons rien du tout à ce sujet. Autant que je sache, il s'agit d'une information anonyme, j'ignore si elle correspond à la réalité », a déclaré M. Peskov.

Au cours de sa campagne électorale M. Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il allait essayer de « s'entendre » avec Moscou. Le 20 janvier, il a été investi 45e président américain. Dans son discours d'investiture, Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient l'intention de « renforcer les alliances existantes et d'en créer d'autres pour unir le monde civilisé dans la lutte contre le terrorisme islamique radical ».

