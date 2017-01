Des mineurs qui planifiaient une fusillade de masse interpellés en Floride

La police de la Floride a été récemment informée d'une attaque en cours de préparation par deux garçons âgés de 13 et 14 ans pour le vendredi 27 janvier. Les mineurs ont été interpellés, apprend-t-on de la chaîne américaine News 13

Comme l'ont indiqué les responsables de l'école où les interpellés faisaient leurs études, ces derniers évoquaient une fusillade préparée pour ce vendredi.

Au cours de l'interrogatoire, les deux mineurs ont mentionné la tuerie dans la ville de Columbine, ont signalé les autorités des comptés de Lake et de Sumter. Cette fusillade s'est produite le 20 avril 1999 à l'école secondaire Columbine, dans l'État du Colorado. Deux étudiants, Eric Harris et Dylan Klebold, ont tué 12 de leurs collègues et un professeur, et ils ont blessé plus ou moins grièvement 24 autres étudiants. Après leur acte, les deux garçons ont mis fin à leurs jours, faisant de cet événement le cinquième massacre le plus meurtrier perpétré en milieu scolaire aux États-Unis.

Lors des perquisitions, les policiers ont trouvé et confisqué des armes chez les garçons interpellés. Les mineurs se sont vus inculpés pour complot en vue de commettre un meurtre et ont été placés en garde à vue. Les autorités locales ont également renforcé la sécurité de l'école ce vendredi.

Le taux d'homicides toujours croissant a été à plusieurs reprises reproché au 44e président américain Barack Obama. La fusillade d'Orlando à elle seule a fait de 2016 la dixième année la plus meurtrière dans la catégorie tuerie de masse, et ceci sur les 35 dernières années. Rien qu'à Chicago, le nombre d'homicides a flambé de 60 % depuis 2015, atteignant son plus haut niveau en 20 ans.

Donald Trump a pour sa part fustigé les autorités de Chicago, le nombre de fusillades ayant augmenté suite à un changement de direction de la police, après les grandes manifestations contre la violence des policiers blancs à l'encontre des Afro-américains. Le président a alors menacé d'envoyer les agents du FBI pour rétablir l'ordre dans la ville.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».