Trump compte sur les rapports «merveilleux» avec Poutine et la lutte anti-Daech conjointe

Le 45e président américain a exprimé son espoir quant aux relations « merveilleuses » qu'il entretient avec son homologue russe Vladimir Poutine lors de la conférence de presse conjointe avec la première ministre britannique Theresa May, à Washington. De même, le chef d'État a dit vouloir participer à la lutte conjointe contre le terrorisme avec la Russie.

« Quant à Poutine et à la Russie, je ne dis pas que nos relations seront bonnes, mauvaises ou indifférentes. Je ne connais pas le monsieur. J'espère qu'on aura des relations merveilleuses », a affirmé M. Trump, ajoutant d'ailleurs que « c'est possible, mais il est aussi possible qu'elles ne le soient pas ». « Un entretien téléphonique est prévu avec Poutine et nous allons voir à quoi ça aboutira », a-t-il ajouté.

Le sujet des sanctions imposées à la Russie, qui fait récemment l'objet de vives discussions, a été également abordé.

« Concernant les sanctions, il est encore tôt pour en parler mais nous comptons, dans l'idéal, avoir de bonnes relations avec tous les pays ».

La chef du gouvernement britannique Theresa May a pour sa part affirmé que les sanctions antirusses devraient toujours rester en vigueur: « Nous pensons que les sanctions doivent continuer ».

Le dirigeant américain a en outre évoqué la menace terroriste: « Si nous avons de bonnes relations avec la Russie et avec d'autres pays, nous poursuivrons Daech, ce mal qu'on doit contrer, je crois que c'est une bonne chose ».

M. Trump a par ailleurs évoqué le Brexit, estimant que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne serait bénéfique pour le pays.

« Je crois que le Brexit sera une excellente chose pour votre pays. Lorsque le processus sera terminé, vous pourrez avoir votre identité », a-t-il souligné. « En fin de compte, cela sera un réussite incroyable, sans obligations incroyables ».

La conférence de presse conjointe du 45e président des États-Unis et de la chef du gouvernement britannique Theresa May s'est tenue vendredi 27 janvier à la Maison Blanche. Mme May a annoncé que la Reine Elisabeth avait invité M. Trump en visite officielle cette année. Le président a accepté l'invitation.

