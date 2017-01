Des «ambassadeurs digitaux» recrutés par le ministère danois des Affaires étrangères

Le Danemark veut envoyer des « ambassadeurs digitaux » chez Google, IBM, Apple et Microsoft, a raconté le ministre danois des Affaires étrangères, Anders Samuelsen au journal Politiken.

« Ces entreprises sont déjà comparables aux nations, et nous devons coopérer avec elles. Elles affectent le Danemark, ainsi que tous les autres pays », a déclaré M. Samuelsen.

D'après lui, la puissance économique et l'influence de certaines des entreprises sur l'économie danoise peut être plus forte que l'influence des pays avec lesquels le Royaume a des « relations diplomatiques classiques ».

Dans le même temps M. Samuelsen a souligné que le Danemark ne refusera pas des relations diplomatiques avec ces pays.

Le but des « ambassadeurs digitaux » est de rendre le Danemark plus attrayant pour les investissements étrangers.

Les représentants de la branche danoise de Microsoft ont salué cette initiative diplomatique, mais ils ne sont pas d'accord avec l'idée que leur entreprise est comparable à une nation.

Le 19 janvier, Facebook a annoncé qu'elle construira de nouveaux centres de données au Danemark. Cette décision a été précédée par trois années de négociation et de préparation.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».