Nucléaire nord-coréen: Trump annoncera-t-il des propositions «inattendues»?

La tenue des exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud, ainsi que la question concernant le déploiement du THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) font l'objet de nombreux débats. L'attitude qui pourrait être adoptée par la nouvelle administration américaine envers le programme nucléaire nord-coréen y occupe une place prépondérante.

« Si Donald Trump est intéressé par un gel du programme nucléaire nord-coréen, il doit se tourner vers le dialogue et les négociations. Des propositions "inattendues" à l'égard de la Corée du Nord sont très probables », estime l'ex-directeur de l'Institut de la réunion de la Corée Kwak Tae-Hwan dans une interview accordée à Sputnik.

Quelles pourraient être ces propositions « inattendues » de Washington ? Selon l'expert, il s'agirait du renoncement aux exercices militaires conjoints américano-sud-coréens ou à leur réduction, ce qui est examiné par le Conseil américain sur les relations internationales (CFR).

« Une proposition inattendue de Donald Trump, qui possède des grandes qualités d'affaires, pourrait être la suivante : des contrats mutuellement avantageux pourraient être proposés à la Corée du Nord, des contrats basés sur les riches ressources naturelles de ce pays — les métaux rares et autres, ce qui permettrait de lancer le processus de gel du programme nucléaire nord-coréen », signale l'expert.

Dans le même temps, la politique de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye à l'égard de la Corée du Nord, dont l'idée maîtresse durant les quatre ans de son mandat était de « construire la confiance » entre les deux pays, a fait long feu à cause du manque de forces et à cause de l'absence de vision réaliste, conclut le spécialiste.

