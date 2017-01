L’idée de Trump de créer des zones de sécurité en Syrie est-elle réaliste?

L'initiative du président américain Donald Trump de créer des zones de sécurité en Syrie a rapidement attiré l'attention des médias et des experts. Plusieurs points dans le cadre de ce projet ne semblent pas être suffisamment éclaircis.

« À mon avis, à l'étape actuelle du processus du règlement syrien, les zones de sécurité, dont la création a été évoquée par le président américain Donald Trump, diffèrent de façon importante de celles dont la création avait été prônée par le président de la République turque, presque dès le début de la crise syrienne », signale le président de l'Institut Turquie au XXIe siècle, ex-chef du Département de la sécurité internationale de l'État-major des forces armées turques, Haldun Solmazturk, dans une interview accordée à Sputnik.

© Sputnik. Alexey Druginin Kremlin: Trump devrait évaluer les conséquences des zones sécurisées en Syrie

Selon l'expert, actuellement, les projets de création de « zones de sécurité » ou de « zones libres de passages aériens » sont pratiquement irréalisables. Le président de l'Institut précise que dans les conditions actuelles, avant qu'une solution politique générale du conflit syrien, concernant tout le pays, ne soit trouvée, il est trop tôt pour parler de la création de telles zones.

« L'idée de créer une zone de sécurité en Syrie a plusieurs dimensions. Une des dimensions clé est politique. Selon elle, la formation d'une telle zone renforcera les positions politiques d'une des parties de la guerre civile. Cette question a également un aspect militaire. Une zone de sécurité, d'un côté, permettra à un nombre assez important de civils de trouver un abri sur son territoire, et de l'autre, constituera un frein pour la guerre civile », déclare l'expert du Fonds de recherches de la politique économique de la Turquie (TEPAV), Nihat Ali Ozcan, dans une interview accordée à Sputnik.

L'expert estime qu'il s'agit d'un long processus qui pourrait prendre une dizaine d'années et ainsi, les conséquences militaires possibles d'une telle démarche devraient être précisément évaluées. Selon lui, dans une telle situation, il est nécessaire d'évaluer les conséquences de l'interaction à ce sujet avec les différents acteurs de la région.

