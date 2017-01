Gorbatchev appelle Poutine et Trump à adopter une résolution anti-guerre

Dans un article publié dans le magazine américain Time, l'ex-président de l'Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev a appelé les dirigeants mondiaux à adopter une résolution pour interdire le déclenchement d'une guerre nucléaire.

« Je propose au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies de tenir une réunion au niveau des chefs d'État et d'adopter une résolution qui déclarerait qu'une guerre nucléaire est inadmissible et ne devrait jamais être déclenchée », lit-on dans l'article de M. Gorbatchev.

L'ex-président soviétique souligne que l'initiative pour l'adoption de ce document devrait être lancée par le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump.

Selon M. Gorbatchev, la menace d'un conflit nucléaire est réelle.

L'ex-président soviétique estime que les déclarations des hommes politiques et des militaires deviennent de plus en plus rudes et les doctrines de défense de plus en plus dangereuses.

