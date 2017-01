Canada: un avion militaire s'écrase près de Moose Jaw

Un avion militaire de type Harvard II s'est écrasé près de la base militaire de Moose Jaw, en Saskatchewan, a annoncé vendredi la chaîne télévisée CBC.

Selon l'Armée de l'air canadienne, les deux pilotes sont parvenus à s'éjecter de l'aéronef et leurs vies ne sont plus en danger. Un des deux pilotes a été transporté à l'hôpital en ambulance, alors que l'autre a été héliporté par le service STARS.

L'Armée de l'air souligne que les deux pilotes ont suivi le processus d'éjection à la lettre.

Selon les autorités, il s'agissait d'une éjection non prévue. L'équipage a eu environ quatre minutes pour agir entre la détection du problème et l'éjection. Les détails menant à l'éjection des pilotes ne sont pas connus pour l'instant.

Il y a trois ans, un événement similaire s'était produit, alors que deux pilotes des Forces armées canadiennes avaient réussi à s'éjecter du même modèle d'appareil avant l'écrasement de l'aéronef.

Selon le site de l'Aviation royale canadienne, l'appareil Harvard II est un avion-école à turbopropulseurs que l'Otan a choisi pour les premiers stades de son programme Entraînement en vol.

Il est utilisé pour aider les nouveaux pilotes à passer d'un « entraînement de base en pilotage à un entraînement à bord d'un avion-école à réaction », peut-on lire sur le site. L'équipe de l'appareil comprend normalement un instructeur et un élève.

Des équipes des Forces armées canadiennes enquêtent sur les lieux de l'accident.

