«Les Cosaques s’approchent»: la charge antirussophobie d’un journal suédois

Face à l'hystérie antirusse qui bat son plein en Europe, le journal suédois Flamman a comparé l'ambiance politique actuelle en Suède avec celle du début de la Première Guerre mondiale, à l'époque où le pays s'apprêtait à affronter la force militaire russe.

De nos jours, les choses se répètent, souligne le journaliste Thomas Erixzon: « Parfois, on a l'impression que les troupes russes ont déjà investi Gotland et s'apprêtent à se lancer sur le reste de la Suède. Les Cosaques s'approchent! », a-t-il ironisé.

En outre, « nos ordinateurs pullulent de hackers russes », et lors des compétitions sportives « il y a des tas de Russes dopés », poursuit le journaliste, en référence aux sujets de prédilection des médias mainstream.

« Les Russes ont truqué les élections présidentielles aux États-Unis. Sans doute, sont-ils aussi responsables du Brexit? Dans les eaux suédoises, on se heurte partout à des sous-marins russes. Leurs périscopes insidieux se dressent au-dessus de l'eau sur des images des journaux Dagens Nyheter et Svenska Dagbladet », a fait remarquer M. Erixzon.

« Forcément, poursuit-il, c'est l'Otan qui nous protégera en cas de nécessité. Qui d'autre encore? Envoyez vos marines chez nous. Que vos B-52 rasent les côtes suédoises! »

Rappelons que l'année dernière, la Suède a signé un accord avec l'Otan conformément auquel le pays consentait à accueillir les forces de l'Alliance sur son territoire en cas de guerre. En outre, il est prévu que les exercices militaires conjoints Aurora-17, dont le nombre de participants s'élève à environ 20 000 personnes, auront lieu en Suède en automne prochain.

« Ah, que la guerre est jolie! », relève le journaliste, qui ajoute en guise de conclusion: « Certes, ce n'est pas moi qui ai écrit ces lignes! C'est Poutine qui l'a fait! Au secours, les Russes ont piraté mon ordinateur! »

