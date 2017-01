L'armée syrienne reprend les sources alimentant Damas en eau

Les troupes gouvernementales syriennes ont hissé le drapeau d'État au-dessus de la source d'eau potable dans le village d'Aïn al Fija situé dans la vallée de Wadi Barada, après sa libération des terroristes, indique la chaîne de télévision Al-Mayadin.

© Sputnik. Iliya Pitalev Un négociateur de Damas tué près de la seule source d’eau de la capitale

Un accord a été conclu entre le gouvernement et les combattants pour autoriser l'accès à cette zone située au nord-ouest de Damas, précise la chaîne de télévision.

Selon cet accord, les terroristes doivent quitter la zone de la source.

Les militants du groupe terroriste Front al-Nosra ont fait exploser la conduite d'eau reliant la source d'Al-Fija à Damas. Suite à cet acte de subversion, six millions de personnes se sont retrouvées privées d'eau courante dans la capitale syrienne et ses environs depuis le 22 décembre.

