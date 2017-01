La Russie élabore un nouveau missile antibalistique

Un nouveau missile de courte portée destiné au système russe de défense antimissile sera testé au cours des deux ou trois prochaines années, a fait savoir le colonel des Forces aérospatiales russes Ilgar Taguiïev.

© Sputnik. Sergei Kazak La Russie se prépare à tester son nouveau missile balistique Sarmat

Selon lui, cet antimissile de nouvelle génération sera soumis aux essais sur le polygone de Sary-Chagan au Kazakhstan, exploité par le ministère russe de la Défense notamment pour effectuer des tirs d'essais de missiles déjà adoptés par l'armée.

La Russie possède des moyens d'interception de missiles balistiques qui n'ont pas d'analogues dans le monde actuellement, a souligné M. Taguiïev dans une interview accordée à la radio Echo de Moscou. La vitesse moyenne développée par le nouveau missile atteint 3 kilomètres par seconde, ce qui est « plusieurs fois supérieur à la vitesse d'une balle », explique l'interlocuteur de la station.

