Un bunker de Daech rempli d’antiquités découvert au sud de Mossoul

Les forces gouvernementales irakiennes ont retrouvé au sud de Mossoul un bunker abandonné de Daech, dans lequel le groupe terroriste déposait des objets culturels issus de pillages, relate l'agence de presse AhlulBayt.

D'après certains experts, il s'agit en fait de précieux artéfacts datant de l'Empire assyrien, qui dominait la Babylonie environ 600 ans avant notre ère.

Rappelons que l'armée irakienne avait auparavant déclaré qu'elle était parvenue à chasser les terroristes d'un des quartiers de la ville qui abritait de nombreux lieux saints chrétiens et musulmans.

La partie ouest de la ville, qui est située sur l'autre rive du Tigre, est pourtant toujours sous l'emprise des terroristes.

Le 17 octobre 2016, l'armée irakienne, les milices chiites et les Peshmergas kurdes, soutenus par l'armée de l'air irakienne et l'aviation de la coalition dirigée par les États-Unis, ont lancé une opération visant à libérer cette ville.

