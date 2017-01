La Norvège soupçonne la Russie d’avoir perturbé le travail du comité Nobel

En 2015, dans la lettre du porte-parole du parlement ukrainien de l'époque Volodymyr Hroïsman qui avait fuité dans les médias, il remerciait les diplomates américains d'avoir fait en sorte que « deux des cinq » membres du comité Nobel se prononcent en faveur de Piotr Porochenko.

Après la diffusion du document sur le Net, deux représentants de l'Ambassade de Russie, qui avaient auparavant demandé d'organiser une rencontre avec le secrétaire du comité et le directeur de l'Institut Nobel norvégien Olav Njølstad, lui ont rendu la visite.

Ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui, les représentants des services spéciaux norvégiens ainsi que leurs collègues américains affirment que le message secret de Hroïssman était faux et que les diplomates russes, à leur tour, auraient pu influencer la position souveraine d'Oslo par le biais de leur rencontre avec Olav Njølstad.

Les représentants de l'Ambassade russe ont déclaré que de telles visites s'inscrivaient dans le cadre du travail diplomatique quotidien. L'Ambassade russe a également qualifié de « paranoïa » les démarches des services spéciaux norvégiens, qui voient des espions partout parmi les diplomates et qui présentent le travail diplomatique comme des manœuvres ennemies. Selon les diplomates, les services spéciaux norvégiens cherchent à accroître son financement et à élargir ses prérogatives en répandant des rumeurs sur une soi-disant menace russe.

« Une importante partie du travail diplomatique quotidien consiste à collecter des informations et à analyser la politique intérieure et extérieure du pays concerné, à échanger des opinions avec les partenaires et d'autres choses. Les rencontres avec le comité Nobel comme celle qui a été mentionnée s'inscrivent dans ce cadre », lit-on dans la réponse de l'Ambassade de Russie publiée par la chaîne NRK.

Selon la volonté d'Alfred Nobel, le prix pour les contributions « au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix » est le seul des cinq prix qui n'est pas décerné à Stockholm, mais à Oslo. Le prix récompense la lutte pour la paix, les droits de l'homme, l'aide humanitaire et la liberté. La cérémonie de remise du prix a lieu le 10 décembre.

