«Pour être indépendante, la Pologne doit mettre l'Otan à la porte»

Pendant son mandat de député (1997 — 2001), M. Olszewski s'était à plusieurs reprises prononcé contre l'adhésion de la Pologne à l'Otan. Contacté par Sputnik, l'homme politique a déclaré qu'il considérait l'Alliance comme un vestige du passé.

« D'abord, l'Otan est une organisation qui a été créée pour protéger l'Occident face au dit "bloc communiste" apparu suite à la conférence de Yalta. La situation a changé après la dislocation de l'Union soviétique. De nouvelles entités ont émergé, qui cherchaient à conclure une nouvelle entente avec l'Occident. Ainsi, la mission de l'Otan, fixée dans la fin des années 1940, a perdu sa validité », a indiqué l'ancien député.

Dans le même temps, M. Olszewski souligne que les puissances étrangères ont toujours tenté de déployer des bases militaires sur le territoire polonais.

« Dans le début des 1990, la Pologne plaidait pour le retrait des bases soviétiques de son territoire, ce qui s'est produit en fin de compte. Et aujourd'hui, il n'existe pas de raison pour un État indépendant et souverain d'autoriser le déploiement de nouvelles bases sur son territoire ni d'adhérer aux alliances qui sont obsolètes », conclut l'ex-parlementaire.

