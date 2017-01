La Biélorussie offre à la Serbie des chasseurs et des systèmes de missiles

Minsk remettra à Belgrade 12 affûts automoteurs de systèmes de missiles Bouk et huit chasseurs MiG-29, à condition que la Serbie prenne à sa charge leur entretien et les travaux de modernisation. Comme l'a fait savoir le ministre serbe de la Défense Zoran Djordjevic de retour de Minsk, les appareils doivent être livrés en 2018.

« Avec les avions qui seront remis par Moscou, le bouclier antimissile serbe sera considérablement renforcé », a-t-il indiqué, cité par le journal Politika.

Les détails du contrat feront l'objet de discussions qui débuteront en mai. De fait, le ministre s'est à ce jour avéré incapable de citer la somme exacte nécessaire pour moderniser les Bouk et les MiG.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich La Russie offrira des chars, des chasseurs et des blindés à la Serbie

Mettant en avant le potentiel remarquable des relations serbo-biélorusses en matière de défense, M. Djordjevic a également évoqué la possibilité de créer des projets communs. « Des poids lourds et du matériel de chantier biélorusses suscitaient l'intérêt de l'armée serbe. Il existe une possibilité de coopération en matière d'entretien et de modernisation des armes russes. La Biélorussie se dit également intéressée par le combustible de propulsion et d'autres produits de notre industrie », a-t-il poursuivi.

Rappelons que fin décembre, Moscou a annoncé son intention de remettre à la Serbie six chasseurs MiG-29 et des dizaines de blindés, dans le cadre d'un programme d'aide militaro-technique.

