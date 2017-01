«L’UE a trahi les espérances des Moldaves»

Le président moldave Igor Dodon a annoncé sa ferme intention de s'exprimer clairement au sujet de l'accord d'association entre son pays et l'Union européenne lors de sa visite de février à Bruxelles.

« À Bruxelles, je vais m'exprimer de manière très claire sur l'accord d'association avec l'UE et les espérances trahies de nos citoyens », a écrit M. Dodon sur sa page Facebook.

Il a prévenu qu'il ne changeait pas de « position ni de rhétorique en fonction d'un interlocuteur ou d'une capitale » où il se trouvait en visite.

« Les conseils de tous nos amis et partenaires comptent beaucoup, mais nous agirons à partir des intérêts nationaux de notre pays », a déclaré le chef de l'État moldave.

Du 6 au 8 février prochains, M. Dodon va effectuer sa deuxième visite officielle à titre de président moldave. À Bruxelles, il entend rencontrer la direction de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et de l'Otan.

C'est à Moscou que M. Dodon a réalisé sa première visite au poste de chef de l'État moldave. À l'issue de son entretien avec le président russe Vladimir Poutine, il n'a pas exclu que l'accord d'association de la Moldavie avec l'Union européenne soit annulé à l'issue des prochaines élections législatives prévues fin 2018.

