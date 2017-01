«Calexit»: la collecte des signatures pour l’indépendance de la Californie est lancée

La Californie indépendante? Le mouvement « Yes California », qui promeut l'idée d'un Calexit (séparation de l'État de la Californie des États-Unis), a lancé samedi la collecte de signatures afin d'organiser un référendum sur les réformes législatives et sur la modification du système électoral, lit-on dans le Los Angeles Times.

Les tenants de cette initiative auront 180 jours pour recueillir près de 600 000 signatures et rendre ainsi possible l'organisation d'un referendum constitutionnel.

Si le référendum a lieu et que l'initiative est approuvée par la majorité des électeurs, les paragraphes de la Constitution stipulant que la « Californie constitue une partie intégrante des États-Unis » et que « la constitution américaine est la loi fondamentale de l'État » seront annulés, a expliqué le porte-parole du procureur général de l'État.

« Si la Californie devient réellement une nation indépendante, l'État et ses gouvernements locaux feraient face à des impacts budgétaires majeurs, mais inconnus », a prévenu le secrétaire d'État de la Californie, Alex Padilla, cité par l'AFP. La mesure coûterait également des dizaines de millions de dollars pour l'organisation des élections.

Les partisans du Calexit poussent pour l'indépendance de leur État car ils l'estiment peu en phase avec le reste des États-Unis et pensent que la Californie pourrait prospérer seule.

