En Autriche, des hackers ont piraté le système de clés électroniques d’un hôtel

Des hackers ont réussi à pirater le système de clés électroniques du Romantik Seehotel Jaegerwirt, un très luxueux hôtel autrichien 4 étoiles, alors que ses clients étaient enfermés dans les chambres, avant de réclamer une rançon de 1 500 euros en bitcoins, annonce la presse locale.

Selon The Local, les malfaiteurs ont promis de débloquer le système tout de suite après le versement de la somme réclamée, et l'administration de l'hôtel s'est pliée aux exigences des cybercriminels.

« Nous n'avons tout simplement pas eu d'autre choix, 180 clients étant enfermés dans leurs chambres, alors que la police ne pouvait en rien nous aider », a déclaré le gérant de l'établissement.

Dès que l'argent a été viré sur le compte en banque indiqué, les hackers ont débloqué les portes de l'hôtel. L'administration craint néanmoins que ces criminels, qui tiennent parole, ne lancent une nouvelle cyberattaque.

