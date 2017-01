La Russie renforce ses troupes ferroviaires sur le tronçon contournant l'Ukraine

© AP Photo/ Emilio Morenatti L’Ukraine élargit ses sanctions contre la Russie

Le nombre de militaires déployés sur le tronçon en question s'élève désormais à plus de 1 300 personnes, a annoncé aux journalistes le vice-ministre de la Défense, le général Dmitri Boulgakov.

Selon lui, plus de 500 unités techniques sont actuellement impliqués dans les travaux de construction qui se déroulent conformément au calendrier prévu.

« En moyenne, 1 200 mètres de rails sont posés par jour », a fait savoir le général.

Auparavant, M. Boulgakov avait affirmé que le chemin de fer contournant l'Ukraine devrait être mis en service dès le 15 août 2017, soit un an plus tôt que le délai fixé initialement.

Le début des travaux a été annoncé en janvier 2015 sur fond d'aggravation des tensions entre Moscou et Kiev. Longue de 140 km, la nouvelle voie reliant les régions de Voronej et de Rostov-sur-le-Don permettra aux trains russes à destination du sud de ne pas franchir la frontière ukrainienne. Elle sera beaucoup plus longue que le tronçon ukrainien de 26 km notamment en raison des particularités du relief.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »