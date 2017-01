La presse pointe les bizutages et les traitements sadiques dans l'armée allemande

La tension est à son comble au sein de l'armée allemande du fait des humiliations des nouvelles recrues et des méthodes sadiques d'apprentissage des infirmiers et des soldats en faction, prévient le Spiegel Online, se référant entre autres à une enquête secrète sur des « pratiques répugnantes » dans la caserne d'une unité d'élite à Pfullendorf, dans le Bade-Wurtemberg.

Les rites initiatiques de la soldatesque n'ont jamais été très ragoûtants, mais dans l'armée allemande, ils dépassent les bornes, les novices de la Bundeswehr étant soumis à toutes sortes de contraintes humiliantes, y compris sexuelles. Qui plus est, les officiers et les sous-officiers connaissent ces pratiques et les couvrent.

Appelée à maintes reprises à lutter contre ces sévices, la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen a enfin pris l'enquête sur le scandale de Pfullendorf sous son contrôle personnel.

« Quant au principe du respect de la dignité de la personne, de son auto-identification sexuelle et de son sentiment de honte, de telles méthodes d'apprentissage échappent à tout contrôle », lit-on dans le premier rapport sur les résultats de l'enquête pour le comité de la Défense du Bundestag.

La presse signale qu'après ce scandale « sexuel » dans le Bade-Wurtemberg, on a tout lieu de supposer que de telles méthodes sadiques d'initiation et d'apprentissage des nouvelles recrues sont tout aussi courantes dans d'autres unités de la Bundeswehr et font même partie du quotidien de l'armée de métier en Allemagne.

Le scandale a pris une telle ampleur qu'il n'est plus possible de fermer les yeux sur cette situation dans l'armée allemande. C'est sans doute la raison pour laquelle la ministre se propose d'organiser une conférence intitulée « Orientation et identité sexuelles dans la Bundeswehr ».

« Les événements à Pfullendorf sont exécrables et répugnants. Ils sont honteux pour tous les soldats qui doivent traiter avec respect tous leurs camarades », a déclaré Mme von der Leyen, ajoutant que l'enquête devait être menée avec la plus grande fermeté.

