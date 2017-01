L’Iran lance les essais de centrifugeuses de nouvelle génération

« À la veille de l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique et face à la poursuite du développement du programme de paix sur l'atome, la République islamique d'Iran a lancé une étape importante sur la recherche et le développement des centrifugeuses de nouvelle génération IR-8 par le biais du chargement de gaz (l'hexafluorure d'uranium) », lit-on dans la déclaration.

Il est également noté que les essais se font sur demande des autorités iraniennes et conformément aux obligations du pays dans le cadre du plan global d'action conjoint.

L'IR-8 est l'une des toutes dernières centrifugeuses développées et créées par les spécialistes iraniens. Les essais mécaniques des centrifugeuses se poursuivent avec réussite depuis trois ans. Le potentiel d'enrichissement de l'IR-8 est presque 20 fois plus élevé que celui des centrifugeuses de première génération IR-1, toujours en fabrication.

Le 14 juillet 2015, l'Iran et 6 intermédiaires internationaux se sont mis d'accord sur le règlement du problème ancien de l'atome iranien. Ils ont également entrepris un plan d'action global, dont la mise-en-œuvre lève les sanctions économiques et financières instaurées à l'encontre de l'Iran par le Conseil de Sécurité de l'Onu, les États-Unis et l'Union Européenne.

