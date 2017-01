Entretien Poutine-Trump: ce que se sont dit les deux chefs d’État

La situation en Syrie, en Ukraine, le programme nucléaire iranien, la situation autour de la péninsule de Corée et la lutte contre le terrorisme ont été samedi au centre du premier entretien tenu entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump depuis l'investiture de ce dernier à la présidence le 20 janvier dernier, a annoncé le Kremlin.

Au début de l'entretien, le chef de l'Etat russe a félicité le président Trump à l'occasion de son arrivée au pouvoir aux Etats-Unis.

MM. Poutine et Trump se sont montrés « prêts à œuvrer pour la stabilisation et le développement de la coopération entre la Russie et les États-Unis » sur la scène internationale, selon le Kremlin.

Ils ont souligné l'importance de l'évolution des liens économiques et commerciaux russo-américains.

M. Trump a déclaré que le peuple américain éprouvait de la sympathie pour la Russie et les Russes. M. Poutine a répondu que les Russes avaient les mêmes sentiments à l'égard des Américains.

Les deux présidents se sont mis d'accord sur le lancement de consultations en vue de fixer une date et un lieu pour leur rencontre bilatérale. Ils ont également décidé d'organiser des rencontres régulières.

Vladimir Poutine et Donald Trump se sont prononcés pour la coordination des efforts de Moscou et de Washington visant à détruire le groupe terroriste État islamique (Daech) et les autres terroristes en Syrie.

Selon M. Poutine, la Russie considère les États-Unis comme un partenaire important dans la lutte antiterroriste. Il a rappelé que la Russie avait aidé les États-Unis pendant plus de deux ans et qu'elle avait été son alliée pendant les deux guerres mondiales.

Les deux chefs d'Etat ont en outre évoqué la situation au Proche-Orient, le conflit arabo-palestien et la non-prolifération des armes nucléaires.

La conseillère du président Kellyanne Conway a déclaré cette semaine que la Maison Blanche étudiait la possibilité de lever les sanctions contre Moscou « dans le contexte de l'amélioration des relations avec les pays étrangers ».

Au cours de sa campagne électorale M. Trump avait déclaré à plusieurs reprises qu'il allait essayer de « s'entendre » avec Moscou. Dans son discours d'investiture, Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient l'intention de « renforcer les alliances existantes et d'en créer d'autres pour unir le monde civilisé dans la lutte contre le terrorisme islamique radical ».

