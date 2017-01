Hollande promet à Trump de promouvoir le dialogue avec la Russie

Selon le communiqué de presse de l'Élysée, François Hollande et Donald Trump se sont entretenus hier soir au téléphone. M. Hollande a déclaré son intention de promouvoir les relations avec la Russie sur l'ensemble des sujets. Le président de la République française a cependant fait remarquer que la levée des sanctions antirusses ne serait possible qu'après « la mise en oeuvre totale des accords de Minsk ».

© REUTERS/ Saul Loeb La conseillère de Trump confirme les discussions sur la levée des sanctions antirusses

Imposées en juillet 2014, les sanctions économiques de l'Union européenne ciblant notamment les secteurs militaire, énergétique et bancaire russes, ont été régulièrement reconduites depuis deux ans. Dans le même temps, certains pays membre de l'UE, dont la Hongrie, la Grèce, Chypre, l'Espagne et l'Italie, se prononcent pour une normalisation des relations entre l'UE et Moscou.

Moscou a maintes fois insisté sur l'absence de tout lien entre les sanctions et l'application des accords de Minsk dont la responsabilité incombe à l'Ukraine, la Russie n'étant pas partie au conflit intérieur ukrainien.

