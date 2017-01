Le premier ministre espagnol trouve normale la critique de l’UE, mais…

Le premier ministre espagnol Mariano Rajoy ne trouve rien d'anormal dans le fait que beaucoup critiquent l'Europe, mais rappelle les progrès enregistrés par l'UE depuis la conclusion du Traité de Rome en 1957 et exhorte à l'intégration ultérieure sur le continent européen, annonce la chaîne de télévision espagnole 24 Horas.

« Il est tout à fait normal que beaucoup critiquent la politique en Europe, mais il ne faut pas oublier ce qu'était l'Europe et ce qu'elle est devenue. C'est la démocratie, c'est un excellent système d'assurance sociale, c'est une économie bien développée », a déclaré samedi M. Rajoy lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'un sommet des pays méditerranéens de l'UE à Lisbonne.

Et d'ajouter que le moment était venu pour les Européens de faire valoir leurs principes.

« C'est une région avec un très haut niveau de démocratie et de défense des droits de l'homme (…) Nous devons aller de l'avant, vers l'intégration ultérieure », a appelé le premier ministre espagnol.

© REUTERS/ Paul Hackett Londres cherche un accord avec Washington dans le dos de l'UE

Selon ce dernier, les pays de l'UE se doivent de faire bloc pour relancer l'Europe.

Lors de ce sommet lisboète, les dirigeants de sept pays du sud de l'Union européenne ont tenté de relancer le projet européen mis à rude épreuve par le choc de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et le Brexit.

Selon M. Rajoy, cette rencontre de Lisbonne a pour objectif d'« accorder les violons » avant les sommets européens prévus le 3 février à Malte pour réfléchir à l'avenir de l'UE sans le Royaume-Uni, et le 25 mars dans la capitale italienne pour célébrer le 60e anniversaire du Traité fondateur de Rome et jeter les bases d'un nouveau projet européen.

