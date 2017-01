Entretien Trump-Poutine: «un pas important», selon la Maison Blanche

Le gouvernement américain considère le premier entretien téléphonique entre les présidents Trump et président Poutine comme un « pas important » dans les relations bilatérales entre les deux pays, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche.

« Ce coup de fil positif constitue une mesure importante vers l'amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie, qui ont maintenant besoin d'un effort de reconstruction », lit-on dans un communiqué publié par la Maison Blanche.

« Le président Poutine et le président Trump, poursuit le communiqué, espèrent que suite à cet entretien les deux pays pourront procéder sous peu à la lutte contre le terrorisme et à d'autres questions importantes d'un intérêt commun. »

La situation en Syrie, en Ukraine, le programme nucléaire iranien, la situation autour de la péninsule de Corée et la lutte contre le terrorisme ont été samedi au centre du premier entretien tenu entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump depuis l'investiture de ce dernier à la présidence, le 20 janvier dernier.

© Sputnik. Sergey Guneev Gorbatchev appelle Poutine et Trump à adopter une résolution anti-guerre

Les deux présidents se sont mis d'accord sur le lancement de consultations en vue de fixer une date et un lieu pour leur rencontre bilatérale. Ils ont également décidé d'organiser des rencontres régulières.

Vladimir Poutine et Donald Trump se sont prononcés pour la coordination des efforts de Moscou et de Washington visant à détruire le groupe terroriste État islamique (Daech) et les autres terroristes en Syrie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »