Face à Daech, Washington en quête de nouveaux alliés

Les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump, qui se sont parlés samedi au téléphone, se sont exprimés en faveur d'un renouveau des relations entre leurs deux pays et d'une coopération en Syrie pour vaincre l'État islamique

Les présidents américain et russe ont eu ce samedi un entretien « positif » de près d'une heure, une première étape « pour améliorer la relation entre les États-Unis et la Russie, qui a besoin d'être restaurée », selon la Maison Blanche. Le Kremlin a indiqué plus tôt que les deux hommes voulaient développer des relations « d'égal à égal ».

MM. Trump et Poutine ont notamment convenu d'une « coopération mutuelle pour vaincre le groupe État islamique » (EI), précise la Maison Blanche.

Le président américain a ensuite signé un nouveau décret donnant 30 jours à ses responsables militaires pour lui présenter un plan « pour vaincre » l'EI et « identifier de nouveaux partenaires pour la coalition » menée par les États-Unis contre l'EI.

Donald Trump a régulièrement fait part de sa volonté d'améliorer les relations avec Vladimir Poutine, après des années de tensions avec l'ancien président américain Barack Obama qui ont culminé avec les accusations contre le Kremlin de s'être immiscé directement dans l'élection américaine en piratant les adversaires politiques de M. Trump.

