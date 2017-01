Russie-USA: vers une coalition antiterroriste en Syrie?

L'aspiration de la Russie et des États-Unis à combattre le terrorisme international pourrait avoir pour résultat la création d'une large coalition antiterroriste en Syrie, a déclaré samedi le parlementaire russe Leonid Sloutski.

© AP Photo/ Raqqa Media Center of the Islamic State group Face à Daech, Washington en quête de nouveaux alliés

« Le résultat principal de l'entretien entre Vladimir Poutine et Donald Trump, à mon avis, est l'entente visant à coordonner les efforts dans le but d'écraser l'EI (organisation terroriste État islamique, ndlr.). C'est ce qu'attend de la coopération russo-américaine le monde raisonnable », a-t-il indiqué aux journalistes.

« Des négociations ayant pour objectif de créer une large coalition antiterroriste en Syrie doivent, j'en suis sûr, constituer la prochaine étape dans cette voie. Le président russe Vladimir Poutine appelait déjà à la former en 2015, de la tribune de l'Assemblée générale de l'Onu. »

Les présidents russe et américain ont discuté samedi par téléphone de la situation en Syrie, en soulignant la priorité du rétablissement des relatons économiques bilatérales et de la coopération entre les milieux d'affaires de Russie et des États-Unis.

L'entretien a duré près de 45 minutes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».