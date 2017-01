Trump interdit aux anciens fonctionnaires de la Maison Blanche de faire du lobbying

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump préparerait un décret sur la levée des sanctions antirusses

Le président américain Donald Trump a signé un décret interdisant aux anciens fonctionnaires de l'administration de la Maison Blanche de promouvoir les intérêts des autres États, annonce l'agence Associated Press.

Le président américain interdit ainsi aux fonctionnaires quittant son administration d'exercer une activité de lobbying auprès de leur ancienne agence pendant cinq ans. Cette interdiction est définitive s'il s'agit de conseiller un pays étranger, peut-on lire dans le texte du décret publié par la Maison Blanche.

Barack Obama avait pris une mesure similaire à son entrée à la Maison Blanche, limitant toutefois cette interdiction de lobbying à une durée de deux ans.

En commentant le document signé, Donald Trump a déclaré que ceux qui voulaient travailler dans son équipe devaient se concentrer sur les intérêts du peuple américain et non plus sur le profit qu'ils pourraient tirer de leur influence auprès du gouvernement. Il a rappelé avoir plusieurs fois évoqué la nécessité de lutter contre le lobbying et qu'il ne faisait au fond qu'appliquer une promesse électorale.

Par ailleurs, le chef de l'État américain a approuvé un document chargeant le Pentagone de mettre au point, dans un délai de 30 jours, un plan de suppression du groupe terroriste État islamique. Le président a également ordonné de réorganiser le Conseil de sécurité nationale auprès de la Maison Blanche.

