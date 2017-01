L’aviation syrienne largue avec succès des munitions aux défenseurs de Deir ez-Zor

Des avions cargo syriens ont largué avec succès des munitions à la garnison de l'aérodrome militaire de Deir ez-Zor assiégé par les terroristes, annonce la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadin

Selon le média, la cargaison toute entière, équipée d'un système parachute, a atterri sur le territoire de la base.

Deir ez-Zor représente une grande importance militaro-stratégique et économique pour Daech. La ville se trouve à mi-chemin entre Raqqa et Mossoul, ce qui est important en cas de retrait des djihadistes de ces deux dernières villes. Elle est aussi le principal centre d'extraction du pétrole en Syrie.

Les terroristes de Daech contrôlent presque toute la province de Deir ez-Zor et une partie de sa capitale. Les quartiers contrôlés par les militaires syriens sont encerclés depuis trois ans. Des avions transportent des vivres et des munitions aux habitants et aux défenseurs de la ville. La base aérienne de Deir ez-Zor constitue la dernière ligne de défense de l'armée syrienne dans cette région. La garnison de la base résiste aux attaques des kamikazes et essaie de contrattaquer les terroristes équipés de blindés lourds.

À la mi-janvier, les terroristes ont déclenché l'assaut de l'aérodrome et des zones urbaines qui se trouvent sous le contrôle de l'armée syrienne. Les terroristes se sont emparés de postes de l'armée dans la banlieue Muhendisin et ont consolidé leurs positions aux alentours de la ville. La défaite des forces gouvernementales à Deir ez-Zor assurerait aux terroristes le contrôle des communications sur l'Euphrate en Syrie et en Irak et la possibilité de tirer des dizaines de millions de dollars du trafic de pétrole et de drogue.

Pourtant, samedi dernier, la garnison a réussi à repousser les terroristes de l'aérodrome. En même temps, les unités militaires de la ville ont entamé une vaste offensive après les succès des avions russes et syriens qui avaient attaqué les positions de Daech près de la ville.

