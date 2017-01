Souveraine et indivisible: la Russie propose un projet de constitution pour la Syrie

Moscou a proposé son projet de constitution syrienne et l'a transmis aux groupes d'opposition qui ont participé aux négociations à Astana et à l'envoyé spécial de l'Onu sur la question syrienne Staffan de Mistura.

D'après Stanislav Gadjimagomedov, le projet est censé assurer la souveraineté de la Syrie en tenant compte des intérêts des citoyens de tous bords politiques.

Il a également fait savoir que la Russie espérait que le projet « deviendrait un facteur d'intégration pour tous les participants du processus de négociation et accélérerait le règlement politique ».

Il a également déclaré que, selon le projet russe de constitution, la Syrie de changera pas de forme de structure étatique et introduira un statut d'autonomie pour chaque région. Ce point concerne la soi-disant Fédération kurde de la Syrie du nord, contre laquelle se prononce la Turquie.

« Le projet de constitution syrienne prévoit que le territoire syrien sera unifié, intouchable et indivisible. Le nombre d'unités administratives, leur ordre et statuts seront définis par des lois distinctes selon la volonté du peuple syrien. La question de l'attribution de l'autonomie à n'importe quelle unité administrative, y compris à celle peuplée par les Kurdes, doit être résolue par le peuple syrien dans son intégralité ».

Ayant qualifié le projet russe de « repère », Stanislav Gadjimagomedov a souligné :

« Bien entendu, c'est le peuple syrien qui doit former sa constitution et elle doit comprendre les propositions et du pouvoir, et de l'opposition. »

Auparavant, les représentants des groupes kurdes de Syrie ont refusé de prendre part aux négociations à Astana et ont déclaré qu'ils ne suivraient pas les décisions prises au cours des négociations.

Les négociations, appelées à permettre à la Syrie de retrouver la paix et la stabilité et de relancer enfin un dialogue qui associe tous les Syriens, ont eu lieu à Astana la semaine passée, au Kazakhstan, avec la participation des délégations russe, iranienne, turque et en présence de l'ambassadeur américain et de l'émissaire des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura.

