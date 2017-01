Le premier ministre canadien condamne l'attentat dans une mosquée à Québec

« Nous condamnons cet attentat terroriste dirigé contre des musulmans se trouvant dans un lieu de culte et de refuge », a déclaré M. Trudeau dans un communiqué.

Alors que l'enquête se poursuit et que « les détails continuent d'être confirmés, il est déchirant de voir qu'un tel geste de violence insensée ait été commis », a ajouté le chef du gouvernement canadien.

Veuillez lire ma déclaration sur l’attaque terroriste survenue à Québec ce soir:https://t.co/RPd2E2l9K4 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 января 2017 г.

Deux hommes cagoulés ont pénétré dans le centre culturel islamique de Québec (sud-est du Canada) vers 19h30 dimanche (00h30 GMT lundi), selon les témoins qui étaient réunis à la fin de la dernière prière de la journée.

Les deux individus ont ouvert le feu puis se sont enfuis. La police, arrivée rapidement sur les lieux, a interpellé les deux hommes. Les autorités locales devaient tenir une conférence de presse dans la nuit.

Ce soir, les Cdns pleurent les victimes de l'attaque lâche dans une mosquée de Québec. Mes pensées sont avec les victimes et leurs familles. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 января 2017 г.

« La diversité est notre force et, en tant que Canadiens, la tolérance religieuse est une valeur qui nous est chère », a déclaré Justin Trudeau dans un communiqué.

« Les musulmans canadiens constituent un élément important de notre tissu national, et des gestes insensés comme celui-là n'ont pas leur place dans nos communautés, nos villes et notre pays », a-t-il ajouté.

Unissons-nous contre la violence. Solidarité avec les Québécois de confession musulmane. — Philippe Couillard (@phcouillard) 30 января 2017 г.

« À la suite de cet acte terroriste, j'ai demandé à l'Assemblée nationale de mettre en berne notre drapeau du Québec », a indiqué sur son compte Twitter le chef du gouvernement de la province francophone canadienne, Philippe Couillard.

À la suite de cet acte terroriste, j'ai demandé à l'#assnat de mettre en berne notre drapeau du #Québec. #tousunis — Philippe Couillard (@phcouillard) 30 января 2017 г.

