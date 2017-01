Défense russe: les Syriens ont besoin d’aide réelle, pas de belles paroles

Alors que nombreux sont les pays et les organisations internationales qui multiplient les déclarations concernant les conditions très difficiles qui règnent à Alep, ils n'entreprennent pourtant aucune démarche réelle pour aider la population civile, a constaté le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.

Si l'Arménie, la Biélorussie, la Serbie et le Kazakhstan ont acheminé leur aide à Alep, la ville n'a toujours pas vu arriver l'aide de « nombreux autres pays et organisations internationales dont les représentants ont plusieurs fois fait, depuis leurs bureaux, des raisonnements concernant les conditions désastreuses des Syriens et la catastrophe humanitaire dans ce pays », a indiqué M. Konachenkov.

« Pour permettre à Alep de revenir à la vie civile, les Syriens ont besoin de pain et d'eau, mais aussi de verre, de toitures, de ciment, de tuyaux et d'engins de chantier. Ils ont besoin d'une aide réelle et non pas de promesses vides », a-t-il fait remarquer.

Il a ajouté que la ville reprenait petit à petit une vie paisible, ses habitants retrouvant leurs maisons.

© AFP 2016 George OURFALIAN Alep: Moscou étonné par l'absence d'aide internationale

Ce n'est pas la première fois que le ministère russe de la Défense dénonce l'absence d'aide internationale à Alep. À la mi-janvier, le général Igor Konachenkov a constaté que les habitants de la ville ne recevaient pour le moment que l'aide du Centre russe de réconciliation des parties en conflit, du Comité international de la Croix-Rouge et de la société syrienne du Croissant-Rouge. Le général a en outre souligné que « ʺl'oubliʺ soudain par les organisations humanitaires internationales et les médias mainstream de l'aide aux habitants d'Alep ne manquait pas de susciter un certain étonnement. »

