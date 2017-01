L’armée philippine envisage de s’équiper en Russie

© REUTERS/ EZRA ACAYAN Rodrigo Duterte compte sur Moscou pour protéger les Philippines

Lors d'un point de presse qui a eu lieu jeudi dernier, Delfin Lorenzana, secrétaire à la Défense des Philippines, s'est félicité des perspectives qui s'ouvraient dans le domaine de la défense entre Manille et Moscou, confirmant qu'il accompagnerait le président Rodrigo Duterte à Moscou en avril ou en mai:

« J'accompagnerai le président lors de sa visite en Russie. Nous espérons signer un mémorandum d'entente dans le domaine militaire avec les Russes, ce qui autoriserait à leurs troupes, voire leurs navires, à se rendre aux Philippines en vue d'observer nos exercices militaires. En cas de ratification, nous aussi pourrions observer leurs exercices en Russie. »

Il a également jugé probable que des exercices conjoints entre les deux pays puissent avoir lieu à l'avenir, au cas où d'autres traités relatifs à ces sujets seraient signés par toutes les parties concernées. D'après le secrétaire à la Défense, Moscou a déjà proposé à Manille une large gamme de systèmes d'armement, y compris des « navires, des sous-marins, des avions et des hélicoptères ».

© AP Photo/ Bullit Marquez Inquiétés par Duterte, les USA privent les Philippines de leur aide

« Nous allons pencher sur cette proposition en fonction de notre plan de modernisation. Nous allons acheter de façon rationnelle, nous allons acheter des produits de qualités répondant aux besoins des troupes sur le terrain », a fait remarquer le secrétaire. À l'en croire, l'armée des Philippines s'intéresse aux « fusils spéciaux fabriqués en Russie, notamment aux fusils de snipers. »

« Nous examinons également la possibilité d'acquérir des drones de qualité », a-t-il ajouté. Rappelons que le président Duterte avait auparavant indiqué que les drones russes figuraient « parmi les meilleurs au monde ».

