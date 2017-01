Plusieurs localités privées d'électricité dans le Donbass suite à la reprise de combats

Les insurgés affirment également que la zone industrielle de la ville de Iassinovataïa subit des tirs d'artillerie lourde dont l'emploi est interdit dans la zone de conflit conformément aux accords de Minsk destinés à mettre fin à la crise ukrainienne.

© REUTERS/ Alexei Chernyshev Kiev déploie 12 systèmes lance-roquettes multiples Grad dans le Donbass

L'Agence d'information de Donetsk a pour sa part annoncé qu'au moins six immeubles et une école avaient été touchés par des tirs à Donetsk et à Makeïevka dans la nuit de dimanche à lundi.

Dans les rangs de l'armée, cinq militaires ont trouvé la mort sur fond de reprise des hostilités, a annoncé le service de presse de la dénommée « opération antiterroriste » menée par Kiev dans la région.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »