Syrie: plus de 12 000 civils de retour à Alep-Est

Plus de 12 000 habitants d'Alep-Est ont pu retrouver leur domicile, a annoncé le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.

« Plus de 12 000 habitants d'Alep-Est ont retrouvé leur domicile. Ils bénéficient tous d'une aide humanitaire », a indiqué le militaire.

Il a par ailleurs ajouté que grâce à l'assistance du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, plus de 50 tonnes de fret humanitaire avaient été acheminées ces derniers jours dans diverses localités des provinces d'Alep, de Damas, de Lattaquié et de Hama. Plus de 60 000 Syriens ont ainsi reçu une aide humanitaire comprenant denrées alimentaires, médicaments et objets de première nécessité.

© REUTERS/ Omar Sanadiki L’appel au secours du seul humanitaire français à Alep

Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a organisé une distribution de repas chauds à Alep-Est. Le repas est composé d'une assiette de semoule de riz au bœuf en conserve, de pain et de thé.

« Les gens mangent avec plaisir. Au début, bien sûr, ils avaient quelques doutes, mais ensuite ils se sont aperçus que c'était vraiment bon et comestible. La ville est grande, mais la rumeur selon laquelle les militaires russes circulent dans le quartier et distribuent des repas chauds aux pauvres court très vite dans la ville », a indiqué un responsable du Centre.

Les habitants de la ville déplorent qu'à part la Russie et le gouvernement syrien, personne ne les aide.

« Lorsqu'on était sous le contrôle de Daech, les organisations internationales nous livraient une aide humanitaire, récupérée sur le champ par les djihadistes. Nous souffrions de la faim. A présent, nous sommes libérés et il n'y a plus de denrées alimentaires. Où sont ces organisations internationales, ces pays occidentaux qui appelaient à percer le blocus et à aider les habitants d'Alep-Est? », a déploré le doyen du quartier d'Al-Sakhour (Alep-Est) Abu Albdarazak.

Auparavant, le ministère russe de la Défense a signalé l'absence d'aide humanitaire de la part des organisations internationales, et ce malgré le fait que la ville ait été libérée il y a déjà un mois.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »