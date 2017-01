La Slovénie voudrait organiser une rencontre Poutine-Trump

Karl Eryavets, ministre slovène des Affaires étrangères, a proposé que son pays accueille une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, indique le portail slovène zurnal24.s i.

Karl Eryavets a notamment communiqué la proposition d'organiser la rencontre Poutine-Trump aux services des Affaires étrangères russe, qui en ont accusé réception.

Le ministre slovène des Affaires étrangères a souligné que son pays avait de l'expérience dans l'organisation de ce type d'événement. Ainsi, en 2001, le pays a-t-il été le siège des premières négociations entre les présidents Vladimir Poutine et George W. Bush.

« Compte tenu du fait que nous avons organisé une rencontre Bush-Poutine avec succès, Sergueï Lavrov a dit qu'il ne voyait aucune raison de ne pas renouveler la rencontre à ce niveau. Tout cela dépend, bien sûr, de Donald Trump et de Vladimir Poutine », a déclaré le ministre slovène au portail zurnal24.si.

La semaine dernière, le Premier ministre finlandais Juha Sipilä s'était lui aussi déclaré prêt à organiser une rencontre entre les présidents russe et américain.

Vladimir Poutine, pour sa part, s'est dit prêt à rencontrer le nouveau président américain à tout moment, mais, selon lui, il serait plus opportun de laisser à Donald Trump le temps de mettre en place son administration et d'endosser ses responsabilités avant d'envisager une rencontre.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »