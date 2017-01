Décret sur l’immigration: après Trump, des pays européens?

© AFP 2016 FABRICE COFFRINI Macron dénonce le décret de Trump

L'Union européenne suivra-t-elle l'exemple américain pour maîtriser l'afflux de migrants? Selon une rumeur qui court depuis quelques jours à Bruxelles, ce scénario ne serait pas à exclure et certains pays membres de l'UE étudieraient de très près la nouvelle initiative américaine.

« Les institutions européennes redoutent que certains pays membres de l'UE ne suivent la décision de Donald Trump », a révélé à Sputnik une source diplomatique à Bruxelles sans toutefois citer les pays en question.

Alors que la crise migratoire se poursuit de plus belle, le risque que des terroristes ne pénètrent sur le continent parmi les migrants reste élevé.

Afin de contrer la menace terroriste aux États-Unis, Donald Trump a signé vendredi un décret intitulé «Sur la Protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis». Le document interdit pendant trois mois l'entrée sur le sol américain de ressortissants de sept pays musulmans, soit l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

