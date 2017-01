La Russie conteste auprès de l’OMC les mesures antidumping de l’UE

© Sputnik. Vladimir Pesnya L'UE sanctionne les plus grandes entreprises sidérurgiques russes et chinoises

L'Union européenne a introduit des taxes antidumping sur l'acier en provenance de Russie et de Chine. Les entreprises russes subissent des pertes et s'apprêtent à contester cette décision de l'UE après de l'OMC.

Le 27 janvier, Moscou a demandé le lancement de consultations à l'OMC, première étape du processus de règlement des différends commerciaux entre les États membres de l'organisation, a indiqué le ministère de l'Économie dans un communiqué, dénonçant « des violations multiples des règles de l'OMC » de la part de Bruxelles.

La taxe la plus élevée, de 36,1%, frappe le combinat russe de Novolipetsk, Severstal a écopé de 34% et le combinat de Magnitogorsk de 18,7%. Les mesures sont imposées rétroactivement et datent de décembre 2015.

Selon la Commission européenne, ces droits de douanes visent à « rétablir une situation équitable entre les producteurs de l'Union européenne et étrangers », indique l'AFP.

Pourtant, le ministère russe de l'Économie a jugé « inexactes » une partie des conclusions de l'OMC et indiqué « étudier l'hypothèse » d'un appel, possible pendant 60 jours.

Selon l'Union européenne, 39 mesures anti-dumping ou anti-subventions ont été mises en place contre des produits en acier. Ses États membres se sont entendus sur un texte qui autorisera à l'avenir Bruxelles à imposer des sanctions tarifaires plus élevées qu'auparavant en cas de dumping sur les matières premières.

La décision a été prise suite à la plainte de l'Association européenne des producteurs de fer (Eurofer) qui possède 25% de la production de l'acier LAF dans l'Union européenne. Eurofer accusait les sidérurgiens russes et chinois de la baisse des prix de leur production, utilisée dans l'industrie automobile et dans la production des appareils électroménagers.

