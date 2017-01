Brexit: Theresa May met au pas l'Écosse et le Pays de Galles

Selon le Guardian, Mme May doit s'entretenir prochainement avec les dirigeants écossais, gallois et nord-irlandais à Cardiff pour discuter des modalités du retrait du Royaume-Uni de l'UE.

Auparavant, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon et son homologue gallois Carwyn Jones s'étaient opposés au « Brexit dur » qui ne prévoyait pas de plein accès au marché européen. Theresa May est quant à elle déterminée à souligner qu'il s'agit de la seule option possible, indique le journal britannique.

« Nous n'allons pas tomber d'accord sur tous les points, mais cela ne veut pas dire que nous nous passerons des discussions nécessaires », a déclaré Mme May citée par le Guardian.

Toujours selon elle, la récente décision de la Cour suprême britannique concernant le recours à l'article 50 du traité de Lisbonne « a clairement laissé entendre que la question des relations avec l'UE relevait du gouvernement et du parlement britanniques ».

L'arrêt en question oblige la chef du gouvernement à obtenir l'approbation parlementaire avant d'entamer le processus de retrait de l'UE mais refuse la consultation des parlements régionaux d'Écosse, d'Irlande du Nord et du Pays de Galles.

La première ministre écossaise Nicola Sturgeon souhaite maintenir l'accès de sa nation au marché unique et promet de mettre tout en œuvre pour protéger l'Écosse contre les conséquences négatives du Brexit.

